Ассия Ахат впервые показала своих взрослых сыновей

Артистка поделилась секретами воспитания детей.

Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат редко рассказывает о своей семье, а еще реже показывает. Оказывается, артистка — мать двоих взрослых сыновей, Даниила и Филиппа. Ассия впервые показала их в эксклюзивном интервью программе ЖВЛ и поделилась своими секретами воспитания.

Как рассказала певица, старшего сына Даниила она родила в 18 лет, воспитывать его помогала бабушка, поскольку на тот момент еще ее первого мужа забрали в армию.

"Время тогда было тяжелое. Мы жили в хрущевке на пятом этаже без лифта. И мне приходилось самой покупать продукты, поднимать наверх коляску с Данилом, одетым в большую цигейковую шубу, – вспоминает артистка. – Данечка рос смышленым ребенком, хорошо учился, увлекался конструкторами. Он был очень добрым мальчиком – покупал на базаре продукты принципиально у стариков и домой приносил больных животных".

На вопрос, как правильно объяснить ребенку, что родители больше не вместе, Ассия отвечает:

"Самое важное — это убедить ребенка, что мы всегда будем его любить. И я, и папа. И никто никуда не девается. А появляется еще один человек, который тоже будет его любить. Когда Даниил стал старше, я часто задавала ему вопрос: "Слишком ли ранил тебя наш развод и переезд?". Не знаю, говорит ли он правду, но отвечает: "Все нормально, мам, не парься".

Старший сын Ассия Ахат

По словам Ассии, ее муж Игорь очень сильно любит Данила, дарит ему и его семье очень много внимания и заботы. «Трудно найти еще такого мужчину!» - восторгается супругом певица.

Младший сын Ассии и Игоря Филипп, которому недавно исполнилось 18 лет, рос всегда очень любознательным мальчиком, с детства любил футбол и шахматы.

"Это счастье, когда не нужно заставлять ребенка чем-то заниматься", — рассказывает певица об увлечении Фила.

Младший сын Ассии Ахат

В своем юном возрасте Филипп уже развивает собственный стартап и помогает отцу с его бизнесом, он часто на летних каникулах работал в супермаркетах и расставлял продукцию.

"Я стал меньше отдыхать и мне это даже больше нравится, я люблю много работать и радуюсь, когда мои родители мной гордятся", - рассказал Филипп.

Сыновья Ассии выросли настоящими мужчинами, а главный секрет ее воспитания — в общении с детьми и умении слушать их.

"Не думайте, что ваши дети полностью откровенны с вами, даже если они послушны. Будьте к ним более внимательны и задавайте вопросы", — резюмировала певица.

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