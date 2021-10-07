MONATIK очень личным видео со своим сыном довел фанов до слез

Артист трогательно поздравил мальчика с 6-летием.

Украинский мультиартист и креатор Дмитрий Монатик и его жена Ирина рассказали о празднике в их семье.

Сегодня, 7 октября, день рождения празднует старший сын супругов Даниил. Мальчику исполняется шесть лет. По этому случаю звездные родители поделились с поклонниками в Instagram трогательными видео, на которых Даня изображен еще совсем маленьким.

Так, Ирина Монатик показала, как мальчик кормит своего младшего братика Платона из бутылочки:

"В этом видео весь наш Данечка.Лучший в мире старший брат! Такой добрый, заботливый и светлый. Любим вас с Платошиком невероятно.С днем рождения, наше сокровище", — подписала видео Ирина.

В свою очередь Дмитрий посвятил мальчику более обширное поздравление. Монатик запостил видео, в котором 4-летний Даня на вопрос кем хочет стать, когда вырастет, отвечает: "Папой".

"Тогда, во время твоего 4-летнего интервью, ты сказал слова, которые я переслушиваю, когда очень тяжело… так бывает. Часто… Понимаю, видео слишком личное, но сегодня хочу поделиться этим моментом, пообещать тебе и себе сделать все, что в моих силах, чтобы ты никогда не хотел забрать эти слова обратно, чтобы тебе никогда не было за них стыдно. Чтобы будучи в моем сегодняшнем возрасте, твой сын ответил тебе также, а дочь, чтобы сказала что ищет любовь, такого же доблестного человека, как ее отец", — подписал видео звездный отец.

Кроме того Монатик поблагодарил жену за сына и признался ей в любви.

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