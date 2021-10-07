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MONATIK очень личным видео со своим сыном довел фанов до слез

MONATIK очень личным видео со своим сыном довел фанов до слез

MONATIK очень личным видео со своим сыном довел фанов до слез

MONATIK с семьей / instagram.com/monatik_official

Артист трогательно поздравил мальчика с 6-летием.

Украинский мультиартист и креатор Дмитрий Монатик и его жена Ирина рассказали о празднике в их семье.

Сегодня, 7 октября, день рождения празднует старший сын супругов Даниил. Мальчику исполняется шесть лет. По этому случаю звездные родители поделились с поклонниками в Instagram трогательными видео, на которых Даня изображен еще совсем маленьким.

Так, Ирина Монатик показала, как мальчик кормит своего младшего братика Платона из бутылочки:

"В этом видео весь наш Данечка.Лучший в мире старший брат! Такой добрый, заботливый и светлый. Любим вас с Платошиком невероятно.С днем рождения, наше сокровище", — подписала видео Ирина.

В свою очередь Дмитрий посвятил мальчику более обширное поздравление. Монатик запостил видео, в котором 4-летний Даня на вопрос кем хочет стать, когда вырастет, отвечает: "Папой".

"Тогда, во время твоего 4-летнего интервью, ты сказал слова, которые я переслушиваю, когда очень тяжело… так бывает. Часто… Понимаю, видео слишком личное, но сегодня хочу поделиться этим моментом, пообещать тебе и себе сделать все, что в моих силах, чтобы ты никогда не хотел забрать эти слова обратно, чтобы тебе никогда не было за них стыдно. Чтобы будучи в моем сегодняшнем возрасте, твой сын ответил тебе также, а дочь, чтобы сказала что ищет любовь, такого же доблестного человека, как ее отец", — подписал видео звездный отец.

Кроме того Монатик поблагодарил жену за сына и признался ей в любви.

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