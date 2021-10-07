Стас Боклан очаровал редким романтическим фото с женой

Актер вместе с возлюбленной уже 35 лет.

Украинский актер, Народный артист Украины Стас Боклан очень преданный муж.

Уже более 35 лет он живет в счастливом браке со своей любимой женой, актрисой Натальей Клениной. И хотя супруги уже долгое время вместе, они не слишком любят афишировать личную жизнь.

Но вот на днях звезда сериала "Папик" поделился с поклонниками редкой романтической фотографией с женой. Фото было сделано в черно-белых тонах в Киеве. На нем Боклан изображен в черном пальто и смотрит вдаль, а Наталья нежно положила ему голову на плечо.

Стас Боклан с женой / instagram.com/boklanstas

Подписчики страницы актера в Instagram не удержали эмоций от этого трогательного кадра:

Ничего более трогательного и искреннего не видел

Зрелая красота людей и отношений

Как это красиво! Такая теплота от этого фото

Ранее Станислав Боклан признавался, что он очень благодарен избраннице за ее любовь и поддержку. Ибо, по его словам,, именно благодаря жене он сейчас такой, какой есть.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку