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Стас Боклан очаровал редким романтическим фото с женой

Стас Боклан очаровал редким романтическим фото с женой

Стас Боклан очаровал редким романтическим фото с женой

kino-teatr.ru

Актер вместе с возлюбленной уже 35 лет.

Украинский актер, Народный артист Украины Стас Боклан очень преданный муж.

Уже более 35 лет он живет в счастливом браке со своей любимой женой, актрисой Натальей Клениной. И хотя супруги уже долгое время вместе, они не слишком любят афишировать личную жизнь.

Но вот на днях звезда сериала "Папик" поделился с поклонниками редкой романтической фотографией с женой. Фото было сделано в черно-белых тонах в Киеве. На нем Боклан изображен в черном пальто и смотрит вдаль, а Наталья нежно положила ему голову на плечо.

Стас Боклан с женой / © instagram.com/boklanstas
Стас Боклан с женой / instagram.com/boklanstas

Подписчики страницы актера в Instagram не удержали эмоций от этого трогательного кадра:

  • Ничего более трогательного и искреннего не видел
  • Зрелая красота людей и отношений
  • Как это красиво! Такая теплота от этого фото

Ранее Станислав Боклан признавался, что он очень благодарен избраннице за ее любовь и поддержку. Ибо, по его словам,, именно благодаря жене он сейчас такой, какой есть.

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