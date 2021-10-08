Жена Виктора Павлика сообщила о проблемах со здоровьем

Екатерина надеется, что выздоровеет.

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова напугала поклонников.

Так, в сторис своей страницы в Instagram избранница артиста сообщила, что плохо себя чувствует. Подробностей Екатерина разглашать не стала. Она лишь отметила, что надеется на выздоровление.

"Я плохо себя чувствую. Возможно, когда-то расскажу, что со мной сейчас происходит. Надеюсь, я справлюсь и все будет хорошо", — рассказала Репяхова.

instagram.com/repyahovakate

Отметим, что сейчас Екатерина вместе с мужем и трехмесячным сыном находятся на отдыхе в Турции. Оттуда молодая мама на днях жаловалась, что от перевозбуждения и новых эмоций малыш плохо спит и часто капризничает. В то же время, такое поведение мальчика даже довело Репяхову до слез. Вполне возможно, что именно недосып и сказался на здоровье девушки.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку