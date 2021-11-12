Смерть нардепа Полякова: поліція не має головної версії

у цьому провадженні правоохоронці розглядають 2 версії - потрапляння наркотичної речовини в організм парламентарія шляхом самостійного вживання або під примусом.

У кримінальному провадженні щодо загибелі народного депутата України Антона Полякова наразі проводиться більш як 20 експертиз, правоохоронці отримали вже чотири висновки.

Про це повідомив начальник поліції міста Києва Іван Вигівський в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Справа дійсно резонансна, на сьогодні ще триває досудове розслідування, проводиться більш як 20 експертиз, отримано вже 4 висновки експертів, результати інших експертиз очікуються", - сказав він.

Вигівський уточнив, що у цьому провадженні правоохоронці розглядають 2 версії - потрапляння наркотичної речовини в організм парламентарія шляхом самостійного вживання або під примусом.

"Ми аналізуємо і відео, і інші дані. Наразі відсутні підстави вважати якусь версію головною", - додав очільник поліції Києва.

Окремо він зазначив, що правоохоронці не можуть висвітлювати покази іншого народного депутата — Анни Скороход, бо це таємниця досудового розслідування.

Нагадаємо:

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим уночі 8 жовтня . Він їхав у таксі, де йому стало вкрай зле.

Поліцейські розглядають кілька версій — природня смерть або ж отруєння невідомою речовиною. У крові депутата виявили алкоголь і метадон.

— природня смерть або ж отруєння невідомою речовиною. У крові депутата виявили алкоголь і метадон. Депутата Антона Полякова поховали 11 жовтня на його малій батьківщині — у Чернігові. Попрощатися із політиком прийшли сотні людей. Серед них народні депутати, які стежать за розслідуванням смерті 33-річного політика. Також на церемонії помітили і його колегу та співмешканку Ганну Скороход, яка після звістки про смерть нардепа втратила у Верховній Раді свідомість. Подейкують, депутатка вагітна.

Смерть нардепа Полякова: Допит Скороход та суміш наркотиків в організмі — коментар МВС

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