У Чернігові прощаються з нардепом Антоном Поляковим

Об 11:45 відбудеться відспівування в Спасо-Преображенському соборі.

У Чернігові у приміщенні обласного філармонійного центру о 10:00 розпочалася церемонія прощання з 33-річним Антоном Поляковим, який помер у ніч проти 8 жовтня.

Про це у понеділок, 11 жовтня, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS.

PavlovskyNEWS

Труну з тілом нардепа Антона Полякова привезли на катафалку Cadillac Escalade і занесли до будівлі, де одразу почалося прощання.

Об 11:45 відбудеться відспівування в Спасо-Преображенському соборі. О 13:00 - поховання на кладовищі "Яцево".

Зазначається, що на прощання з Антоном Поляковим приїхали його однопартійці "За майбутнє" і ексспікер ВР Дмитро Разумков. Всі вони не вірять в те, що Поляков сам вживав метадон перед смертю.

Разумков заявив, що це не схоже на Полякова, а нардеп Тарас Батенко сказав, що ніхто жодного разу не бачив, щоб Поляков був під впливом метадону. Нардеп поки не готовий сказати, кому було вигідна смерть Полякова.

Також Батенко заявив, що "За майбутнє" ініціює відкликання Галини Третьякової з поста глави депутатської комісії. Нагадаємо, що вона в день смерті Полякова написала в чаті, що одним ворогом у "слуг" стало менше.

Разумков вважає, що справедливим покаранням для Третьякової могло б стати позбавлення депутатського мандата.

Попрощатися з Поляковим прийшла і його співмешканка, нардепка Ганна Скороход.

PavlovskyNEWS

Коли її побачила вдова Полякова, то запитала, як вона посміла прийти. Після цього вдова вийшла на вулицю.

Квіти, які поклала на труну Скороход, прибрала мама Полякова.

Нагадаємо:

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим уночі 8 жовтня . Він їхав у таксі, де йому стало вкрай зле.

За результатами розтину, смерть народного депутата Антона Поялкова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень.

Слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень. Поліція розглядає кілька версій загибелі народного обранця. Це - хронічне захворювання, яке призвело до смерті, отруєння невідомою речовиною самостійно або отруєння невідомою особою.

Смерть нардепа Антона Полякова: загадкова трагедія обростає новими подробицями

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