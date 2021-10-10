Смерть Антона Полякова: у МВС підтвердили, що у крові нардепа виявили метадон

Смерть Антона Полякова: у МВС підтвердили, що у крові нардепа виявили метадон

Проте невідомо, коли ця речовина потрапила до організму Полякова і чи могла вплинути на смерть депутата.

В організмі померлого 8 жовтня нардепа Антона Полякова виявили залишки наркотичного препарату метадон.

Про це розповів речник МВС Артем Шевченко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Розслідування триває, підозри ще нікому не висунуті. З нових даних єдине, що можна сказати, — що судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон", — сказав Шевченко.

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Проте невідомо, коли ця речовина потрапила до організму Полякова і чи могла безпосередньо вплинути на смерть депутата. За словами речника, це все буде встановлюватися після "глибоких досліджень".

Шевченко нагадав, що розглядається дві версії трагічного інциденту: "Або був злочинний характер смерті, або ні. Або він сам вжив препарат, який можливо став причиною смерті, або його отруїли. Іншого не може бути".

Раніше народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко повідомила, що у крові померлого нардепа Полякова виявили метадон.

Своєю чергою народний депутат Тарас Батенко попросив правоохоронців відреагувати на маніпуляції навколо смерті Антона Полякова. Він закликав допитати парламентаріїв, які "дозволяють собі гучні, компрометуючі заяви у ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела інформації у правоохоронних органах".

Нагадаємо, що нардепа Антона Полякова знайшли мертвим уночі 8 жовтня. Він їхав у таксі, де йому стало вкрай зле.

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