У крові померлого нардепа Полякова виявили метадон, - депутатка Ради

Медичний метадон застосовують як анальгетик і при лікуванні наркотичної залежності.

Окрім алкоголю, в крові загиблого народного депутата Антона Полякова токсикологічна експертиза виявила сліди метадону.

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко.

За її словами, смерть Полякова стала результатом взаємодії алкоголю і наркотичного препарату метадон.

"Смерть Антона Полкова наступила в результаті реакції алкоголю і метадону. За моєю інформацією, це показала токсикологія", - написала вона.

Як відомо, медичний метадон, який було створено як синтетичний аналог морфіну, застосовують як анальгетик і при лікуванні наркотичної залежності. Водночас він є одним із найпоширеніших препаратів у так званій “вуличній наркоманії”.

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