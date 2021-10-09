Тюремники заявляють, що Саакашвілі перейшов на сік і мед

Однак лікар політика заперечує інформацію.

Вже понад тиждень затриманий у Грузії Міхеіл Саакашвілі не вживає їжу у знак протесту, але додав до раціону натуральні соки.

Про це посилаючись на лікаря Саакашвілі Ніколоза Кипшидзе, який прилетів зі США, повідомляє видання «Новини Грузії».

Втім, пенітенціарна служба додає, що Саакашвілі купив ще й мед і почав його вживати. Начальник Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі заявив, що Міхеїл Саакашвілі почав приймати мед і натуральний сік. За повідомленням відомства, Міхеіл Саакашвілі купив в тюремному магазині 7 банок меду.

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"У нього був доступ до різних продуктів, зокрема натуральні соки, мед, а після підтвердження замовлення, наскільки мені відомо, він уже отримав кілька банок меду, а також кілька літрів натурального соку. Він почав приймати їжу, в тому числі мед, натуральний сік", – заявив Ніка Цхварашвілі.

Чиновник зазначив, що загрози виснаженню організму Саакашвілі наразі немає. Підтверджує ці слова і лікар політика «Якщо ви побачите його, то й не помітите, що людина голодує. Але у вазі він скинув », - підтвердив Кипшидзе.

А от щодо меду категорично спростовує і додає, що у Саакашвілі на це просто бракує коштів. "Їжу не приймає, сік випив, і на сік більше немає грошей",– сказав Кипшидзе.

Як пояснив лікар, баланс на карті ув'язненого поповнюється раз на місяць і становить 700 ларі, що близько 250 доларів. Після того, як Саакашвілі купив в тюремному магазині телевізор і сік, його ліміт на карті вичерпався і купити інші продукти в тюремному магазині він уже не може..

Нагадаємо, що кохана Міхеіла Саакашвілі Єлизавета Ясько, яка відвідала політика 5 і 8 жовтня, розповіла, що за час голодування він схуд на 12 кілограмів і у нього погіршилося здоров'я.

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