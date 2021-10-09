Тюремщики заявляют, что Саакашвили перешел на сок и мед

Однако врач политика отрицает информацию.

Уже больше недели задержанный в Грузии Саакашвили не употребляет пищу в знак протеста, но добавил в рацион натуральные соки.

Об этом со ссылкой на врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, прилетевшего из США, сообщает издание « Новости Грузии».

Впрочем, пенитенциарная служба добавляет, что Саакашвили купил еще и мед и начал его употреблять. Начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили заявил, что Михаил Саакашвили начал принимать мед и натуральный сок. По сообщению ведомства, Саакашвили купил в тюремном магазине 7 банок меда.

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"У него был доступ к различным продуктам, в частности натуральные соки, мед, а после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, а также несколько литров натурального сока. Он начал принимать пищу, в том числе мед, натуральный сок ", — заявил Ника Цхварашвили.

Чиновник отметил, что угрозы истощения организма Саакашвили пока нет. Подтверждает эти слова и врач политика «Если вы увидите его, то и не заметите, что человек голодает. Но в весе он сбросил», — подтвердил Кипшидзе.

А вот про мед категорически опровергает и добавляет, что у Саакашвили на это просто не хватает средств. "Еду не принимает, сок выпил, и на сок больше нет денег", — сказал Кипшидзе.

Как пояснил врач, баланс на карте заключенного пополняется раз в месяц и составляет 700 лари, что около 250 долларов. После того, как Саакашвили купил в тюремном магазине телевизор и сок, его лимит на карте иссяк и купить другие продукты в тюремном магазине он уже не может .

Напомним, любимая Саакашвили Елизавета Ясько, которая посетила политика 5 и 8 октября, рассказала, что за время голодовки он похудел на 12 килограммов и у него ухудшилось здоровье.

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