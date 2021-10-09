В Париже умер первый президент Ирана: 40 лет находился в изгнании

В Париже умер первый президент Ирана: 40 лет находился в изгнании

Избранный президентом после Исламской революции 1979 года Аболхассан Банисадр ушел из жизни в возрасте 88 лет.

В субботу, 9 октября, в больнице в Париже после продолжительной болезни на 89-м году жизни скончался Абольхасан Банисадр, первый демократически избранный президент Ирана после Исламской революции 1979 года.

Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на семью экс-президента.

По словам родственников, Абольхасан Банисадр умер в больнице Сальпетриер на юго-востоке Парижа. Здесь он находился длительное время из-за тяжелой болезни. Диагноз бывшего президента Ирана в сообщении не уточнили.

Экс-президент провел во Франции последние сорок лет. Банисадр победил на первых свободных выборах в Иране в 1980 году, но был уволен иранским парламентом в 1981 году, поскольку его отношения с тогдашним верховным лидером аятоллой Рухолла Хомейни ухудшились.

Меджлис (парламент) Ирана вынес Банисадру импичмент "за деятельность, направленную против мусульманского духовенства".

После импичмента Банисадра тайно переправили во Францию, где ему было предоставлено политическое убежище. С 1984 году он проживал в парижском пригороде Версале на вилле охраняемой полицией.

Напомним, ранее експрезидент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет. Бывший алжирский лидер боролся за независимость страны от Франции в 1950-60-х годах.

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