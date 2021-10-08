Є телевізор і матрац: тюремники розповіли, які умови в камері Саакашвілі

Політик придбав в тюремному магазині різні предмети особистого користування, зокрема плед. Йому видали матрац, подушку і постільну білизну.
Спеціальна пенітенціарна служба Грузії розповіла про умови, в яких колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі утримується в СІЗО.
Про це повідомляє " Інтерфакс-Україна ".
Заступник гендиректора спеціальної пенітенціарної служби Нікі Цхваріашвілі спростував заяву адвокатів експрезидента про те, що в камері Саакашвілі немає матраца і телевізора.
"Міхеіл Саакашвілі користується телевізором, і інформація адвокатів, що тюремна адміністрація затягує передавання йому телевізора, є брехнею. Саакашвілі придбав телевізор на власні кошти в магазині на території Руставський в'язниці спеціально виготовленою для нього тюремною банківською картою, на якій знаходиться лімітована сума грошей з коштів Саакашвілі", — заявив він.
Також політик придбав в тюремному магазині різні предмети особистого користування, зокрема плед. Йому видали матрац, подушку і постільну білизну.
Нагадаємо, що 1 жовтня у Грузії Саакашвілі затримали і помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.
Як повідомлялося:
- У Грузії заявили, що Саакашвілі повернувся, щоб здійснити державний переворот
- Президент Грузії Саломе Зурабішвілі розповіла, що не помилує Саакашвілі
- Саакашвілі перед затриманням опублікував відеозвернення, в якому закликав прихильників до активності на виборах
- У Грузії Саакашвілі оголосив голодування після затримання
- "Я знав, що мене заарештують": затриманий в Грузії Саакашвілі написав лист з в'язниці
- "Він вдячний колишній дружині": депутатка з "Слуги народу" прокоментувала свої стосунки з Саакашвілі
- Саакашвілі розбрату: який градус напруги в післявиборчої Грузії і якими будуть відносини з Україною