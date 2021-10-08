Є телевізор і матрац: тюремники розповіли, які умови в камері Саакашвілі

Є телевізор і матрац: тюремники розповіли, які умови в камері Саакашвілі

Політик придбав в тюремному магазині різні предмети особистого користування, зокрема плед. Йому видали матрац, подушку і постільну білизну.

Спеціальна пенітенціарна служба Грузії розповіла про умови, в яких колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі утримується в СІЗО.

Про це повідомляє " Інтерфакс-Україна ".

Заступник гендиректора спеціальної пенітенціарної служби Нікі Цхваріашвілі спростував заяву адвокатів експрезидента про те, що в камері Саакашвілі немає матраца і телевізора.

"Міхеіл Саакашвілі користується телевізором, і інформація адвокатів, що тюремна адміністрація затягує передавання йому телевізора, є брехнею. Саакашвілі придбав телевізор на власні кошти в магазині на території Руставський в'язниці спеціально виготовленою для нього тюремною банківською картою, на якій знаходиться лімітована сума грошей з коштів Саакашвілі", — заявив він.

Також політик придбав в тюремному магазині різні предмети особистого користування, зокрема плед. Йому видали матрац, подушку і постільну білизну.

Нагадаємо, що 1 жовтня у Грузії Саакашвілі затримали і помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

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