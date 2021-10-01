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Саакашвілі опублікував звернення перед своїм арештом

Саакашвілі опублікував звернення перед своїм арештом

Скріншот відео

Експрезидент Грузії запевнив, що нічого не боїться.

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі, якого у п’ятницю, 1 жовтня, затримали грузинські правоохоронці, опублікував відеозвернення, в якому закликав прихильників до активності на виборах.

Відповідне відео опубліковане на YouTube.

"З великою ймовірністю зараз мене затримають в Тбілісі, але я хочу сказати, щоб ви нічого не боялися. Ідіть завтра на вибори, проголосуйте і третього числа разом відсвяткуємо перемогу. Я тримаюся міцно. Я приїхав, щоб допомогти вам. Іншого виходу у нас не було. Я не боюся нічого, не бійтеся і ви ", - йдеться у цьому зверненні.

Про затримання Саакашвілі повідомив на брифінгу прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі. Він не розголошував подробиць затримання, а лише висловив подяку главі МВС Вахтангу Гомелаурі і керівнику СДБ Григола Лілуашвілі.

Гарібашвілі також сказав, що "було вибрано такий час і місце, щоб чинники, які перешкоджали б затриманню, були мінімальні".

За інформацією місцевих ЗМІ, Саакашвілі затримали в одній з квартир на проспекті Гурамішвілі в Тбілісі.

Адвокат Саакашвілі Бека Басилая підтвердив затримання політика і назвав його політично мотивованим.

Нагадаємо, що Міхеїла Саакашвілі арештували і уже доставили до пенітенціарної установи у передмісті Тбілісі.

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