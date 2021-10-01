Саакашвили опубликовал обращение перед своим арестом

Экс-президент Грузии заверил, что ничего не боится.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, которого в пятницу, 1 октября, задержали грузинские правоохранители, опубликовал видеообращение, в котором призвал сторонников к активности на выборах.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

"С большой вероятностью сейчас меня задержат в Тбилиси, но я хочу сказать, чтобы вы ничего не боялись. Идите завтра на выборы, проголосуйте и третьего числа вместе отпразднуем победу. Я держусь крепко. Я приехал, чтобы помочь вам. Другого выхода у нас не было. Я не боюсь ничего, не бойтесь и вы ", — говорится в этом обращении.

О задержании Саакашвили сообщил на брифинге премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он не разглашал подробностей задержания, а только выразил благодарность главе МВД Вахтангу Гомелаури и руководителю СГБ Григолу Лилуашвили.

Гарибашвили также сказал, что "было выбрано такое время и место, чтобы факторы, которые препятствовали бы задержанию, были минимальны".

По информации местных СМИ, Саакашвили задержали в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси.

Адвокат Саакашвили Бека Басилая подтвердил задержание политика и назвал его политически мотивированным.

Напомним, что Михаила Саакашвили арестовали и уже доставили в пенитенциарное учреждение в пригороде Тбилиси.

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