Появилось видео задержания Саакашвили в Грузии

Экс-президента страны доставили в следственный изолятор в Тбилиси.

Бывшего президента Грузии и председателя Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, которого на территории страны в пятницу, 1 октября, задержали грузинские правоохранители, уже доставили в пенитенциарное учреждение.

Видео задержания экс-президента Грузии и украинского политика публикует местный телеканал TV Pirveli.

Ранее о задержании Саакашвили сообщил на брифинге премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он не разглашал подробностей задержания, а только выразил благодарность главе МВД Вахтангу Гомелаури и руководителю СГБ Григола Лилуашвили.

Гарибашвили также сказал, что "было выбрано такое время и место, чтобы факторы, которые препятствовали бы задержанию, были минимальны".

Политик не был на родине последние восемь лет, а нынешний приезд в Грузию обусловлен выборами в местные органы власти, которые состоятся в субботу, 2 октября, и в которых принимает участие в партия бывшего президента. Свое решение Саакашвили объяснил тем, что он "хочет защищать волеизъявления граждан" и "вместе принять участие в спасении" страны.

Между тем в Грузии заочным приговором суда бывший президент приговорен к тюремному заключению.

Напомним, утром 1 октября в Facebook Саакашвили обнародовал видео, в котором сообщил, что прибыл в грузинский город Батуми, призвав прийти на выборы, сделать свой выбор, чтобы сменить власть в стране.

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