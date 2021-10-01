З'явилося відео затримання Саакашвілі в Грузії

Експрезидента країни доставили у слідчий ізолятор у Тбілісі.

Колишнього президента Грузії і голову Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі, якого на території країни у п'ятницю, 1 жовтня, затримали грузинські правоохоронці, уже доставили до пенітенціарної установи.

Відео із затримання експрезидента Грузії та українського політика публікує місцевий телеканал TV Pirveli.

Раніше про затримання Саакашвілі повідомив на брифінгу прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі. Він не розголошував подробиць затримання, а лише висловив подяку главі МВС Вахтангу Гомелаурі і керівнику СДБ Григола Лілуашвілі.

Гарібашвілі також сказав, що "було вибрано такий час і місце, щоб чинники, які перешкоджали б затриманню, були мінімальні".

Політик не був на батьківщині останні вісім років, а теперішній приїзд до Грузії зумовлений виборами до місцевих органів влади, які відбудуться у суботу, 2 жовтня, і в яких бере участь у партія колишнього президента. Своє рішення Саакашвілі пояснив тим, що він "хоче захищати волевиявлення громадян" і "разом взяти участь у порятунку" країни.

Тим часом у Грузії заочними вироками суду колишнього президента засуджено до тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, вранці 1 жовтня у Facebook Саакашвілі оприлюднив відео, в якому повідомив, що прибув до грузинського міста Батумі, закликавши прийти на вибори, зробити свій вибір, щоб змінити владу в країні.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання