Секс в іншому місті: чому це хороша ідея

Часто, їдучи до іншого міста, вириваючись із круговерті повсякденних турбот, ви ніби потрапляєте в іншу реальність. У цій новій реальності можливо все, зокрема і незапланований секс із незнайомцем, навіть якщо раніше вам це було не властиво.

Це може бути все що завгодно: відрядження або діловий візит, поїздка, пов'язана з покупками, або на запрошення в гості, візит на батьківщину після багаторічної відсутності. У будь-якому разі для організму і психіки — це стрес, отже, нові враження. А там, де нові враження, там і до нових відчуттів недалеко.

Чому?

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Тому що зважитися на сексуальну пригоду в іншому місті набагато простіше, ніж удома. Удома ви пов'язані звичними сценаріями поведінки. У місті, де ви проводите більшу частину вашого життя, вам важче дозволити собі нерозсудливість — після ви будете постійно наражатися на спогади про те, що одного разу втратили розум. Зрештою, про це можна дізнатися. В іншому місті і ви — інша, нова, незнайома самій собі. Ви поїдете, і вас забудуть: ніхто не буде брехати, показувати на вас пальцями, розшукувати, щоб присоромити або помститися. Повна свобода іноді відкриває перед нами нові двері.

Навіщо?

Для того, щоб познайомитися з новою собою. Побачити, що здатна за один вечір розбудити в чоловікові пристрасть, відчути в собі справжнісінький вулкан, а потім з легкістю розлучитися і забути, ніби нічого не було. Або не забути, а покласти в скриньку для глибинних таємниць, а потім, коли-небудь, коли стане нудно в затхлому затишку правил і заповідей, відкрити заповітну скриньку і згадати себе такою — пристрасною, спонтанною, навіженою, яка втратила сором, але живою і справжньою.

З ким?

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Справжнє свято не планується заздалегідь. Спонтанність — ось в чому родзинка адюльтеру в іншому місті. Готуючись до поїздки, ви навіть не маєте на увазі, що взагалі вам може спати на думку з кимось переспати. Але раптом вас охоплює вир нових відчуттів, і ви навіть не помічаєте, як опиняєтеся в ліжку з чоловіком. І зовсім необов'язково цей чоловік буде таким, яких ви вибирали раніше. Ви можете здивуватися, наскільки вам добре з людиною такого типу, в бік якої ви колись навіть не дивилися. Необов'язково це може бути незнайомець, зустрінутий в ресторані, в торговому центрі, в музеї або просто на вулиці. Якщо це ділова поїздка, це може бути хтось із ділових партнерів. Якщо це візит на батьківщину — друг юності або перше кохання. Основне правило — свобода від взаємних зобов'язань.

А що після?

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Легкість, відчуття свята і якісь змовницьке пустощі. У вас тепер є таємниця, як у дитини, яка, незважаючи на найсуворішу заборону батьків і загрозу бути покараною, вибігала пограти за межі двору. Важливо не забуватися і розуміти, що інша реальність — як сон, і не можна до події ставитися серйозно. Навіть якщо ви відчуваєте запаморочливу закоханість, не варто забувати, що сон закінчиться і вам потрібно буде повернутися додому. Лише у виняткових випадках раптово спалахнула пристрасть в іншому місті переростає у щось більше — спочатку в віртуальне кохання, а потім і в реальні взаємини, навіть із маршем Мендельсона в результаті.

Авдотья Разгуляєва

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