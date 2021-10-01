Секс в другом городе: почему это хорошая идея

Часто, уезжая в другой город, вырываясь из круговерти повседневных забот, вы как будто попадаете в другую реальность. В этой новой реальности возможно все, в том числе и незапланированный секс с незнакомцем, даже если ранее вам это было не свойственно.

Это может быть все что угодно: командировка или деловой визит, поездка, связанная с покупками, или по приглашению в гости, визит на родину после многолетнего отсутствия. В любом случае для организма и психики – это стресс, следовательно, новые впечатления. А там, где новые впечатления, там и до новых ощущений недалеко.

Почему

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Потому что решиться на сексуальное приключение в другом городе гораздо проще, чем дома. Дома вы связаны привычными сценариями поведения. В городе, где вы проводите большую часть вашей жизни, вам труднее позволить себе безрассудство – после вы будете постоянно натыкаться на воспоминания о том, что однажды потеряли голову. В конце концов, об этом можно узнать. В другом городе и вы – другая, новая, незнакомая самой себе. Вы уедете, и вас забудут: никто не будет сплетничать, показывать на вас пальцами, разыскивать, чтобы пристыдить или отомстить. Полная свобода иногда открывает перед нами новые двери.

Зачем

Для того, чтобы познакомиться с новой собой. Увидеть, что способна за один вечер разбудить в мужчине страсть, ощутить в себе самый настоящий вулкан, а потом с легкостью расстаться и забыть, будто ничего не было. Или не забыть, а положить в шкатулку для сокровенных тайн, а затем, когда-нибудь, когда станет тоскливо в затхлом уюте правил и заповедей, открыть заветную шкатулку и вспомнить себя такой – страстной, спонтанной, взбалмошной, потерявшей стыд, но живой и настоящей.

С кем

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Настоящий праздник не планируется заранее. Спонтанность – вот в чем изюминка адюльтера в другом городе. Готовясь в поездку, вы даже не подразумеваете, что вообще вам может прийти в голову с кем-то переспать. Но вдруг вас охватывает водоворот новых ощущений, и вы даже не замечаете, как оказываетесь в постели с мужчиной. И совсем необязательно этот мужчина будет таким, каких вы выбирали раньше. Вы можете удивиться, насколько вам хорошо с человеком такого типа, в сторону которого вы прежде даже не смотрели. Необязательно это может быть незнакомец, встреченный в ресторане, в торговом центре, в музее или просто на улице. Если это деловая поездка, это может быть кто-то из деловых партнеров. Если это визит на родину – друг юности или первая любовь. Основное правило – свобода от взаимных обязательств.

А что после?

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Легкость, ощущение праздника и какое-то заговорщическое озорство. У вас теперь есть тайна, как у ребенка, который, несмотря на строжайший запрет родителей и угрозу быть наказанным, выбегал поиграть за пределы двора. Важно не забываться и понимать, что другая реальность – как сон, и нельзя к произошедшему относиться серьезно. Даже если вы испытываете головокружительную влюбленность, не стоит забывать, что сон закончится и вам нужно будет вернуться домой. Лишь в исключительных случаях внезапно вспыхнувшая страсть в другом городе перерастает во что-то большее – сначала в виртуальную любовь, а затем и в реальные отношения, даже с маршем Мендельсона в итоге.

Авдотья Разгуляева

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