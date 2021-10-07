Бельгія - Франція - 2:3: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Ліги націй

Другого фіналіста турніру визначить битва в Турині.

У четвер, 7 жовтня, збірні Бельгії та Франції поміряються силами в другому півфіналі Ліги націй УЄФА-2020/21.

Поєдинок відбудеться на арені "Ювентус Стедіум" у Турині. Початок матчу - о 21:45 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Бельгія - Франція.

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В іншому півфіналі 6 жовтня зустрінуться збірні Італії та Іспанії . Стартовий свисток - о 21:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію поєдинку .

та . Стартовий свисток - о 21:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе . Фінальний матч турніру відбудеться 10 жовтня о 21:45. У цей же день о 16:00 невдахи півфіналів позмагаються в поєдинку за третє місце.

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