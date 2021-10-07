Бельгия - Франция - 2:3: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги наций

Второго финалиста турнира определит битва в Турине.

В четверг, 7 октября, сборные Бельгии и Франции померяются силами во втором полуфинале Лиги наций УЕФА-2020/21.

Поединок состоится на арене "Ювентус Стэдиум" в Турине. Начало матча - в 21:45 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бельгия - Франция.

Смотрите также: Лига наций УЕФА 2020/21: календарь и результаты матчей финальной стадии

В другом полуфинале 6 октября встретятся сборные Италии и Испании. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию поединка .

и Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет . Финальный матч турнира состоится 10 октября в 21:45. В этот же день в 16:00 неудачники полуфиналов посоревнуются в поединке за третье место.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку