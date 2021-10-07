Бельгия - Франция - 2:3: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги наций

Второго финалиста турнира определит битва в Турине.
В четверг, 7 октября, сборные Бельгии и Франции померяются силами во втором полуфинале Лиги наций УЕФА-2020/21.
Поединок состоится на арене "Ювентус Стэдиум" в Турине. Начало матча - в 21:45 по киевскому времени.
ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бельгия - Франция.
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- В другом полуфинале 6 октября встретятся сборные Италии и Испании. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию поединка.
- Финальный матч турнира состоится 10 октября в 21:45. В этот же день в 16:00 неудачники полуфиналов посоревнуются в поединке за третье место.