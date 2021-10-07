В России пытались продать должность губернатора Чукотки: просили $ 4 миллиона

Предложение аферисты сделали бывшему министру внутренних дел Калмыкии.

Российский генерал-майор милиции в отставке Тимофей Сасиков, ранее занимавший должность министра внутренних дел Республики Калмыкия (Российская Федерация), получил предложение от неизвестных ему лиц, назвавшихся сотрудниками ФСБ, стать губернатором Чукотского автономного округа. За назначение на должность они попросили 4 миллиона долларов США, которые необходимо "передать наверх".

Как сообщает Тelegram-канал Mash, в среду, 6 октября, трех продавцов должности губернатора Чукотки задержали.

Бывший министр согласился на предложение, но сообщил об этом правоохранителям. Во время передачи в Москве на Лубянском проезде оговоренной суммы произошло задержание. Кстати, оперативники российской спецслужбы, чтобы не рисковать крупной суммой, передали Тимофею Сисакову муляж, в котором только 30 000 долларов были настоящими.

Также читайте В Одессе аферисты продавали технику, которой не существовало

Против трех фигурантов дела открыто уголовное производство о мошенничестве в особо крупном размере, им грозит до 10 лет колонии.

Напомним, депутата законодательного собрания Камчатского края (Российская Федерация) Игоря Редькина обвинили в умышленном убийстве жителя поселка Озерновский. Российский депутат признает свою вину и утверждает, что спутал человека с медведем, на которого ранее жаловались местные жители.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку