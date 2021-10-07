У Росії намагалися продати посаду губернатора Чукотки: просили $4 мільйони

Пропозицію аферисти зробили колишньому міністру внутрішніх справ Калмикії.

Російський генерал-майор міліції у відставці Тимофій Сасиков, який раніше обіймав посаду міністра внутрішніх справ Республіки Калмикія (Російська Федерація), отримав пропозицію від невідомих йому осіб, які назвалися співробітниками ФСБ, стати губернатором Чукотського автономного округу. За призначення на посаду вони попросили 4 мільйони доларів США, які потрібно “передати наверх”.

Як повідомляє Тelegram-канал Mash, у середу, 6 жовтня, трьох продавців посади губернатора Чукотки затримали.

Колишній міністр погодився на пропозицію, але повідомив про це правоохоронців. Під час передачі у Москві на Луб’янському проїзді обумовленої суми відбулося затримання. До речі, оперативники російської спецслужби, щоб не ризикувати крупною сумою передали Тимофію Сисакову муляж, в якому лише 30 тисяч доларів були справжніми.

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Проти трьох фігурантів справи відкрито кримінальне провадження про шахрайство в особливо великому розмірі, їм загрожує до 10 років колонії.

Нагадаємо, депутата законодавчих зборів Камчатського краю (Російська Федерація) Ігоря Редькіна звинуватили в умисному вбивстві жителя селища Озерновський. Російський депутат визнає свою вину і стверджує, що сплутав чоловіка з ведмедем, на якого раніше скаржилися місцеві жителі.

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