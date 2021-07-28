В Одессе аферисты продавали технику, которой не существовало

В Одессе аферисты продавали технику, которой не существовало

Злоумышленники требовали предоплату за товар, а потом исчезали.

В Одессе киберполиция задержала двух молодых людей, которые продавали через фальшивые интернет-магазины электронную, компьютерную и мобильную технику, которой просто не существовало.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 28 юиля.

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Мужчины требовали предоплату и исчезали. Злоумышленники приехали в Одессу из Николаевской области.

Во время обысков у них изъяли банковские карточки, на которые они получали оплату за фейковый товар, а еще несколько пистолетов и патроны.

Сейчас подозреваемые находятся под арестом. Им грозит до восьми лет за решеткой.

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Напомним, что в Волынской области женщина заказала в Интернете "магические" амулеты, которые оказались дешевой бижутерией.

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