Италия - Испания - 1:2: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги наций

Первого финалиста турнира определит дуэль в Милане.

В среду, 6 октября, сборные Италии и Испании встретятся в первом полуфинале Лиги наций УЕФА-2020/21.

Принципиальный поединок состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Начало матча - в 21:45 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Италия - Испания.

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В другом полуфинале 7 октября встретятся команды Бельгии и Франции. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.

и Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени. Финальный матч турнира состоится 10 октября в 21:45. В этот же день в 16:00 неудачники полуфиналов посоревнуются в поединке за третье место.

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