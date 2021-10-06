Италия - Испания - 1:2: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги наций

Первого финалиста турнира определит дуэль в Милане.
В среду, 6 октября, сборные Италии и Испании встретятся в первом полуфинале Лиги наций УЕФА-2020/21.
Принципиальный поединок состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Начало матча - в 21:45 по киевскому времени.
ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Италия - Испания.
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- В другом полуфинале 7 октября встретятся команды Бельгии и Франции. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.
- Финальный матч турнира состоится 10 октября в 21:45. В этот же день в 16:00 неудачники полуфиналов посоревнуются в поединке за третье место.