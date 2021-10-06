Італія - Іспанія - 1:2: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Ліги націй

Першого фіналіста турніру визначить дуель у Мілані.

У середу, 6 жовтня, збірні Італії та Іспанії зустрінуться в першому півфіналі Ліги націй УЄФА-2020/21.

Принциповий поєдинок відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Початок матчу - о 21:45 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Італія - Іспанія.

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В іншому півфіналі 7 жовтня зустрінуться команди Бельгії та Франції . Стартовий свисток - о 21:45 за київським часом.

та . Стартовий свисток - о 21:45 за київським часом. Фінальний матч турніру відбудеться 10 жовтня о 21:45. У цей же день о 16:00 невдахи півфіналів позмагаються в поєдинку за третє місце.

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