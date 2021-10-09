В одеському дитячому таборі "Молода Гвардія" новий спалах коронавірусу

Перше зараження зафіксували ще 27 вересня.

Спалах коронавірусу в дитячому таборі “Молода Гвардія” в Одесі. Вірус підтвердили в 14 підлітків з Вінниччини.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Сімох відправили на самоізоляцію у медичну частину. Інших забрали додому батьки.

Також читайте У МОЗ пояснили, які вакцини від коронавірусу можна комбінувати

Перед новою зміною, після попереднього спалаху, в оздоровчому закладі провели повну дезінфекцію, одна вберегти дітей від вірусу не вдалося.

Перше зараження зафіксували ще 27 вересня, коли в центр прибутку хлопці з Вінниці. На той момент в УДЦ було 869 дітей.

«Семеро хворих забрали додому батьки. Решта перебувають в медсанчастині центру під наглядом лікарів. Хвороба у всіх протікає в легкій формі », - відзначили в пресслужбі обласного управління охорони здоров'я.

У таборі зараз працюють фахівці обласного центру контролю і профілактики захворювань. Результати епідрозслідування обіцяють у понеділок.

Також читайте Кількість випадків коронавірусу в Києві значно збільшилась: статистика на 9 жовтня

Тим часом майже 16 тисяч нових випадків коронавірусу за останню добу зафіксували у Україні.

Від ускладнень коронавірусної хвороби померли 250 людей. У Києві зафіксували 863 випадки - це найбільший добовий показник з квітня. Найбільше підтверджених випадків зареєстрували в Одеській, Дніпропетровській, Львівській, Донецькій та Харківській областях.

За минулу добу в Україні госпіталізували понад 3,5 тисячі людей.

Нагадаємо, що у серпні цього року у "Молодій гвардії " вже був спалах. Тоді на коронавірус штаму “Дельта” захворіло майже сто дітей і вихователів. Вісьмох відпочивальників тоді довелося навіть госпіталізувати до лікарні, інших поспіхом вивозити додому.

Коронавірус в Україні: Харків офіційно переходить у "помаранчеву" карантинну зону

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання