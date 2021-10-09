В одеському дитячому таборі "Молода Гвардія" новий спалах коронавірусу

Перше зараження зафіксували ще 27 вересня.
Спалах коронавірусу в дитячому таборі “Молода Гвардія” в Одесі. Вірус підтвердили в 14 підлітків з Вінниччини.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.
Сімох відправили на самоізоляцію у медичну частину. Інших забрали додому батьки.
Перед новою зміною, після попереднього спалаху, в оздоровчому закладі провели повну дезінфекцію, одна вберегти дітей від вірусу не вдалося.
Перше зараження зафіксували ще 27 вересня, коли в центр прибутку хлопці з Вінниці. На той момент в УДЦ було 869 дітей.
«Семеро хворих забрали додому батьки. Решта перебувають в медсанчастині центру під наглядом лікарів. Хвороба у всіх протікає в легкій формі », - відзначили в пресслужбі обласного управління охорони здоров'я.
У таборі зараз працюють фахівці обласного центру контролю і профілактики захворювань. Результати епідрозслідування обіцяють у понеділок.
Тим часом майже 16 тисяч нових випадків коронавірусу за останню добу зафіксували у Україні.
Від ускладнень коронавірусної хвороби померли 250 людей. У Києві зафіксували 863 випадки - це найбільший добовий показник з квітня. Найбільше підтверджених випадків зареєстрували в Одеській, Дніпропетровській, Львівській, Донецькій та Харківській областях.
За минулу добу в Україні госпіталізували понад 3,5 тисячі людей.
Нагадаємо, що у серпні цього року у "Молодій гвардії " вже був спалах. Тоді на коронавірус штаму “Дельта” захворіло майже сто дітей і вихователів. Вісьмох відпочивальників тоді довелося навіть госпіталізувати до лікарні, інших поспіхом вивозити додому.