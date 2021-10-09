Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 9 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на майже 16 тисяч.
В Україні станом на ранок 9 жовтня зафіксовано 15 908 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 250 людина, 5 364 пацієнти одужали.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу була госпіталізована 3 571 особа.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 53 313 осіб;
- методом ІФА – 10 132 особи;
- експрес-тестами – 42 584 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 529 913 осіб;
- одужало – 2 287 846 осіб;
- летальних випадків – 58 331;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 217 913.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях