Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 9 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 9 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на майже 16 тисяч.

В Україні станом на ранок 9 жовтня зафіксовано 15 908 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 250 людина, 5 364 пацієнти одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу була госпіталізована 3 571 особа.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 53 313 осіб;

методом ІФА – 10 132 особи;

експрес-тестами – 42 584 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 529 913 осіб;

одужало – 2 287 846 осіб;

летальних випадків – 58 331;

проведено ПЛР-тестувань – 13 217 913.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях

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