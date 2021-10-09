Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 октября

За последние сутки количество больных выросло почти на 16 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 9 октября зафиксировано 15 908 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 250 человек, 5 364 пациента выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки был госпитализирован 3 571 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 53 313 человек;

методом ИФА — 10 132 человека;

экспресс-тестами — 42 584 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 529 913 человек;

выздоровели — 2 287 846 человек;

летальных исходов — 58 331;

проведено ПЦР-тестов — 13 217 913.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях

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