Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 октября

За последние сутки количество больных выросло почти на 16 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 9 октября зафиксировано 15 908 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 250 человек, 5 364 пациента выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки был госпитализирован 3 571 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 53 313 человек;
- методом ИФА — 10 132 человека;
- экспресс-тестами — 42 584 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 529 913 человек;
- выздоровели — 2 287 846 человек;
- летальных исходов — 58 331;
- проведено ПЦР-тестов — 13 217 913.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях