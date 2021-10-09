В крови умершего нардепа Полякова обнаружили метадон, — депутат Рады

Медицинский метадон применяют как анальгетик и при лечении наркотической зависимости.

Кроме алкоголя, в крови погибшего народного депутата Антона Полякова токсикологическая экспертиза обнаружила следы метадона.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.

По ее словам, смерть Полякова стала результатом взаимодействия алкоголя и наркотического препарата метадон.

"Смерть Антона Полковая наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология", — написала она.

Как известно, медицинский метадон, который был создан как синтетический аналог морфина, применяют как анальгетик и при лечении наркотической зависимости. В то же время он является одним из самых распространенных препаратов в так называемой "уличной наркомании".

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