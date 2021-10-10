Де і коли поховають нардепа Антона Полякова

Де і коли поховають нардепа Антона Полякова

Лікарі "швидкої" намагалися реанімувати Полякова, але, на жаль, їхні зусилля були марними.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим уночі 8 жовтня. Він їхав у таксі, де йому стало вкрай зле. Згодом у поліції підтвердили смерть політика та повідомили, що його знайшли мертвим у Дніпровському районі столиці. Політика випадково виявили патрульні, які зупинили автомобіль таксі, в якому він їхав пасажиром, за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомляє видання "Сегодня" з посиланням на власні джерела, похорони відбудуться 11 жовтня в Чернігові, а почнеться процесія о 10:00.

Прощання з нардепом буде відбуватися в місцевій філармонії. Чернігівський обласний філармонійний центр перебуває за адресою проспект Миру, 15.

Нагадаємо, окрім алкоголю, в крові загиблого народного депутата Антона Полякова токсикологічна експертиза виявила сліди метадону. Як відомо, медичний метадон, який було створено як синтетичний аналог морфіну, застосовують як анальгетик і при лікуванні наркотичної залежності. Водночас він є одним із найпоширеніших препаратів у так званій “вуличній наркоманії”.

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