Где и когда похоронят нардепа Антона Полякова

Где и когда похоронят нардепа Антона Полякова

Врачи "скорой" пытались реанимировать Полякова, но, к сожалению, их усилия были напрасными.

Нардепа Антона Полякова нашли мертвым ночью 8 октября. Он ехал в такси, где ему стало плохо. Впоследствии в полиции подтвердили смерть политика и сообщили, что его нашли мертвым в Днепровском районе столицы. Политика случайно обнаружили патрульные, которые остановили автомобиль такси, в котором он ехал пассажиром, за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает издание "Сегодня" со ссылкой на собственные источники, похороны состоятся 11 октября в Чернигове, а начнется шествие в 10:00.

Прощание с нардепом будет происходить в местной филармонии. Черниговский областной филармонический центр находится по адресу проспект Мира, 15.

Напомним, кроме алкоголя, в крови погибшего народного депутата Антона Полякова токсикологическая экспертиза обнаружила следы метадона. Как известно, медицинский метадон, который был создан как синтетический аналог морфина, применяют как анальгетик и при лечении наркотической зависимости. В то же время он является одним из самых распространенных препаратов в так называемой "уличной наркомании".

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