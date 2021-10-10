Синоптики предупредили украинцев о заморозках

В ближайшие дни в Украине похолодает.

В последующие два дня, 11-12 октября, атмосферные фронты с юго-запада принесут на территорию Украины неустойчивую и влагу погоду.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

11 октября, на территории Украины без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

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Температура ночью 0-5 ° тепла, в западных и северных областях от 2 ° тепла до 3 ° мороза, в Карпатах до 6 ° мороза; днем 10-15 ° тепла, в южной части и на Закарпатье 13-18 °.

В Киеве в понедельник без осадков, температура ночью 0-2 ° тепла, днем 12-14 °.

Во вторник ночью, 12 октября, в Карпатском регионе, днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях дождь, на остальной территории без осадков. В среду, 13 октября, временами дожди, в Карпатах с мокрым снегом, только в восточных, ночью и в северных областях без осадков.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с с переходом на северо-западный, 7-12 м/с,

В Киеве во вторник переменная облачность. Без осадков, лишь днем 13 октября временами дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5 ° тепла; днем 12 октября 12-14 °.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.

Между тем, в Укргидрометцентре рассказали, которой зимой готовиться украинском.

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