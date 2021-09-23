От сильных заморозков к оттепели: синоптик рассказала, к какой зиме готовиться украинцам

От сильных заморозков к оттепели: синоптик рассказала, к какой зиме готовиться украинцам

Украинцам рассказали о погоде зимой.

Погода нынешней зимы в Украине будет с перепадом температур — от сильных заморозков к оттепели. Аналогичными, ожидается, будут и следующие зимы.

Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов в украинском гидрометинститута НАН Вазира Мартазинова в комментарии "Обозреватель".

По словам Мартазиновой, зима 2021-2022 и последующие годы в Украине тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха — от сильных заморозков к оттепели.

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"Зима никуда не денется. Мы не в Антарктиде живем. Холодные зимы в Украине будут даже в условиях глобального потепления. Изменения времен года она не отменит", — высказалась Мартазинова.

Специалист также пояснила, что сезоны, хотя и могут быть неустойчивыми, но они все равно остаются. В целом, по ее словам, изменения климата сопровождают всю историю нашей планеты, и роль человека в этих процессах не столь велика, как кажется.

"Научное мировое сообщество рассматривает в основном влияние загрязнения атмосферы на изменение климата. Но есть еще и другие факторы, которые на протяжении всей истории Земли оказывают гораздо большее влияние, чем человеческая деятельность", — добавила Мартазинова.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.

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