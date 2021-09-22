В Украине выпал первый снег: фото

Первые зимние осадки в этот осенний период покрыли высокогорья Карпат.
Сегодня, 22 сентября, в Карпатах выпал снег. Белым полотном покрыло гору Поп Иван Черногорский.
Об этом информирует Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"По состоянию на 8:35 22 сентября на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость, падает снег. Температура окружающей среды -4°С", — говорится в сообщении.
Напомним, синоптики прогнозируют, что в среду, 22 сентября, в Украине будет преимущественно облачная, дождливая и холодная погода. В Карпатах будет падать мокрый снег.
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