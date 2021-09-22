По суточной смертности от коронавируса Украина вошла в топ-5 в Европе: статистика

По суточной смертности от коронавируса Украина вошла в топ-5 в Европе: статистика

В Европе по суточной смертности лидируют Россия и Великобритания.

В сутки, 20 сентября, в мире зафиксировали более 470 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. 8, 223 человек в мире умерли за сутки от коронавируса. По этому показателю Украина на 18 месте в мире и на четвертом в Европе.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometers.

Больше всего больных в сутки обнаружили в США, Бразилии, Турции и Индии. В частности, в США зафиксировали более 120 тысяч , в Великобритании — более 31 тысяч, Турции — более 29 тысяч, в Индии — более 27 тысяч.

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По суточному приросту больных COVID-19 среди стран мира Украина занимает 18 место (+5 159 инфицированных). А вот по смертности Украина четвертая. За сутки умерли 137 человек.

В то же время на первом месте — Россия (812 смертей), втором — Великобритания (203), на третьем — Франция (153).

По состоянию на 22 сентября в мире обнаружили 230 326 827 случаев коронавируса, в общем умерли 4,722,911 пациентов, выздоровели более 207 млн.

Напомним, за последние сутки в Украине обнаружили 6 754 новых случая COVID-19. Умерли 105 человек, выздоровели 2095 пациентов.

Как сообщалось, 23 сентября в Украине все регионы переходят из "зеленой" зоны в "желтую" зону карантина.

Коронавирус в Украине: за последние сутки зафиксировали почти 7 тысяч новых случаев

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