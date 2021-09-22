Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 22 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 6,7 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 22 сентября зафиксировано 6 754 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 105 человек, 2 095 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 175 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 36 642 человека;
- методом ИФА — 11 347 человек;
- экспресс-тестами — 34 254 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 362 559 человек;
- выздоровели — 2 235 668 человек;
- летальных исходов — 55 161;
- проведено ПЦР-тестов — 12 551 650.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), г. Киев (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.
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