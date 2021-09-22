Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 22 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 22 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 6,7 тисячі.

В Україні станом на ранок 22 вересня зафіксовано 6 754 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 105 людей, 2 095 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 175 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 36 642 особи;

методом ІФА – 11 347 осіб;

експрестестами – 34 254 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 362 559 осіб;

одужало – 2 235 668 осіб;

летальних випадків – 55 161;

проведено ПЛР-тестувань – 12 551 650.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.

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