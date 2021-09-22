Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 22 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 6,7 тисячі.
В Україні станом на ранок 22 вересня зафіксовано 6 754 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 105 людей, 2 095 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 2 175 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 36 642 особи;
- методом ІФА – 11 347 осіб;
- експрестестами – 34 254 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 362 559 осіб;
- одужало – 2 235 668 осіб;
- летальних випадків – 55 161;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 551 650.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.
Коронавірус продовжує атакувати Львів та область: статистика на 22 вересня