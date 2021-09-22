Категорія
Війна на Сході
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Ситуація на Донбасі: бойовики стали менше стріляти, втрат немає

Ситуація на Донбасі: бойовики стали менше стріляти, втрат немає

УНІАН

Окупанти 4 рази порушили режим тиші.

Протягом минулої доби, 21 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою.

Про це повідомили у штабі ООС.

Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась.

Бойовики продовжували обстріли позицій українських захисників, 4 рази порушивши режим припинення вогню. 

  • Поблизу Кам’янки російсько-окупаційні війська застосували заборонене озброєння, здійснивши 15 пострілів з мінометів калібру 120 мм.
  • Біля Лебединського російські найманці задіяли гранатомети різних систем.
  • В бік Новолуганського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.
  • Втрат серед українських захисників немає.

Читайте також:

Новини України: Зеленський у Нью-Йорку заявив, що говорити про Донбас і Крим треба скрізь

Новини України: Зеленський у Нью-Йорку заявив, що говорити про Донбас і Крим треба скрізь
Наступна публікація