Ситуація на Донбасі: бойовики стали менше стріляти, втрат немає

Окупанти 4 рази порушили режим тиші.
Протягом минулої доби, 21 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою.
Про це повідомили у штабі ООС.
Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась.
Бойовики продовжували обстріли позицій українських захисників, 4 рази порушивши режим припинення вогню.
- Поблизу Кам’янки російсько-окупаційні війська застосували заборонене озброєння, здійснивши 15 пострілів з мінометів калібру 120 мм.
- Біля Лебединського російські найманці задіяли гранатомети різних систем.
- В бік Новолуганського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.
- Втрат серед українських захисників немає.
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