Загострення на Донбасі: бойовики наростили обстріли вздовж усієї лінії фронту, серед бійців ООС є втрати і поранення

Загострення на Донбасі: бойовики наростили обстріли вздовж усієї лінії фронту, серед бійців ООС є втрати і поранення

Окупанти за минулу добу 14 разів зривали "тишу" в ООС.

На Донбасі протягом минулої доби, 11 вересня, підтримувані Росією бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів окупантів двоє українських військових загинули, 9 - отримали поранення, 1 - бойове травмування.

Про це йдеться у ранковому зведенні ООС.

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Так, у напрямку Новогнатівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з артилерійських систем калібру 122 мм, які заборонені Мінськими домовленостями.

З цієї ж великокаліберної зброї російські найманці обстріляли цивільну інфраструктуру Новогнатівки і пошкодили приватну будівлю та прилеглу територію. Постраждалих серед місцевого населення, на щастя, немає.

Також, з артилерії калібру 122 мм російсько-окупаційні війська двічі вели численні обстріли поблизу Верхньоторецького.

У районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Збройні формування Російської Федерації застосували станкові протитанкові гранатомети неподалік Старогнатівки.

Поблизу Талаківки та Нью-Йорку найманці вели прицільний вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Окрім того, в районі населеного пункту Нью-Йорк російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82 мм.

Неподалік Причепилівки ворог застосував гранатомети різних систем та міномети 120 калібру. Також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї було обстріляне Водяне, що на Приазов’ї.

Позиції поблизу Новоолександрівки потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів. Крім того, на Донеччині зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загинули, дев’ятеро – дістали поранення, ще один – бойове травмування. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.

Станом на 7 годину ранку, 12 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, вранці 11 вересня стало відомо, що внаслідок обстрілів в ООС один український військовослужбовець загинув. Ще троє бійців отримали осколкові поранення.

Новини з фронту: внаслідок обстрілів загинув один військовий, восьмеро поранені, двоє - з контузіями

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