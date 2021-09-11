Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовий, ще трьох поранено

Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовий, ще трьох поранено

Ворог застосував заборонену Мінськими домовленостями артилерію.

Впродовж минулої доби на Донбасі зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку російських збройних формувань. Станом на 7 годину ранку, 11 вересня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню бойовиками. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув. Ще троє бійців отримали осколкові поранення.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Пораненим українським військовим надали першу медичну допомогу і госпіталізували. Стан їхнього здоров'я - середньої тяжкості.

Зокрема, в районі Новогнатівки ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм.

Поблизу Золотого-4 бойовики вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

У п'ятницю, 10 вересня, було 8 порушень "тиші" на Донбасі. У районі Попасної окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів і мінометів 120 калібру, біля Золотого-4 - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Широкиного та Водяного бойовики застосували гранатомети різних систем. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Також на Донбасі зафіксували два ворожих БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська армія готова визволити окуповані Донецьк та Луганськ, якщо буде наказ. Проте ціна такого рішення надзвичайно висока — десятки тисяч загиблих.

"Наша армія може виконати будь-яке завдання" - Олексій Данілов про рівень підготовки ЗСУ

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