Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовий, ще трьох поранено

Ворог застосував заборонену Мінськими домовленостями артилерію.
Впродовж минулої доби на Донбасі зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку російських збройних формувань. Станом на 7 годину ранку, 11 вересня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню бойовиками. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув. Ще троє бійців отримали осколкові поранення.
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Пораненим українським військовим надали першу медичну допомогу і госпіталізували. Стан їхнього здоров'я - середньої тяжкості.
Зокрема, в районі Новогнатівки ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм.
Поблизу Золотого-4 бойовики вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
У п'ятницю, 10 вересня, було 8 порушень "тиші" на Донбасі. У районі Попасної окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів і мінометів 120 калібру, біля Золотого-4 - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Широкиного та Водяного бойовики застосували гранатомети різних систем. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Також на Донбасі зафіксували два ворожих БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська армія готова визволити окуповані Донецьк та Луганськ, якщо буде наказ. Проте ціна такого рішення надзвичайно висока — десятки тисяч загиблих.