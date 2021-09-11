Усікновення глави Іоанна Предтечі: традиції та звичаї

Вважається, якщо зрізати головку капусти в цей день, то може потекти кров.

Усікновення глави Івана Предтечі — це день пам'яті страти Предтечі і Хрестителя Господнього Івана, який православні та греко-католики відзначають 11 вересня. У цей день призначено суворий піст. Історія ця описується у Біблії. Церква шанує Івана Предтечу вище за всіх святих, після Богоматері.

Усікновення глави Івана Предтечі: церковне свято

Коли Іван Предтеча приготував людей до пришестя Спасителя, то закінчив своє життя мученицькою смертю. Незабаром після хрещення Іван був ув'язнений галілейським царем Іродом. Він був сином того самого Ірода Великого, який убив 14 тисяч вифлеємських немовлят.

Іоан викривав царя Ірода в тому, що він за життя свого брата, одружився з його дружиною, Іродіадою. Вона розлютилася і озлобилася за це на Іоана і просила Ірода вбити його. Та Ірод не погоджувався на це, через те що вважав Івана за великого пророка і боявся народу, але, щоб догодити дружині, кинув Іоана у в'язницю. Іродіада не вдовольнилася цим, тим більше що сам Ірод прислухався до настанов Іоана і в багатьох випадках чинив згідно з його словами.

Минув майже рік. Коли Ірод святкував день народження, то влаштував бенкет для своїх вельмож. На бенкет прийшла дочка Іродіади (пасербиця Ірода) Саломія і стала вона танцювати, і догодила Іродові та тим що були на бенкеті, і так сильно, що Ірод сказав до неї: "Проси у мене чого хочеш", і поклявся що віддасть їй навіть до половини свого царства.

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Тоді вона вийшла і запитала у своєї матері, чого просити в Ірода. Іродіада відповіла: "Голову Іоана Хрестителя". Саломія швидко повернулась до Ірода і сказала: "Я бажаю, щоб ти мені зараз подав голову Іоана Хрестителя на таці".

Ірод засмутився, але не міг при гостях порушити присягу; і він послав воїна до в'язниці, щоб відсікти голову Іоанові. Воїн, виконавши наказ царя, приніс на таці голову Іоана Хрестителя і віддав Саломеї, а Саломея віднесла своїй матері Іродіаді.

Коли почули про це учні Івана Хрестителя, прийшли, взяли тіло його і поховали.

Усікновення глави Івана Предтечі: традиції та звичаї

Цього дня, за народними повір'ями, не можна різати нічого, що зовні нагадує голову, навіть хліб треба ламати руками, а не різати ножем. Також в народі вважається, що це один-єдиний день протягом року, коли варити та їсти борщ — великий гріх. У народі кажуть: "Якщо зрізати головку капусти в цей день, то може потекти кров". Під час свята не можна їсти круглі фрукти та овочі: яблука, капусту, картоплю (їхня форма нагадує відрубану голову Предтечі), а також червоні помідори, кавуни, бо вони нагадують кров святого. Відтак не можна їсти й будь-що на блюді — на ньому лежала голова Івана Предтечі. Картоплю варили в "кожушках", гарбузи пекли, хліб відламували руками. Їли тільки пісні страви або й зовсім не їли. Цього дня заборонялося співати й танцювати. Тому що за допомогою пісень і танців Іродіада домоглася страти Хрестителя. За народним переданням в цей день ті, хто мучився головними болями, просили зцілення. Також цього дня збирали коріння цілющих трав, якими лікували головні болі, безсоння та психічні розлади у людей.

Православна церква не підтримує такі традиції та засуджує такі звичаї і називає їх забобонами і гріхом і радить замість дотримання цих забобонів постити та відвідати богослужіння у церкві.

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