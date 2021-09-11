Усекновения главы Иоанна Предтечи: традиции и обычаи

Считается, если срезать головку капусты в этот день, то может потечь кровь.

Усекновения главы Иоанна Предтечи — это день памяти смертной казни Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, который православные и греко-католики отмечают 11 сентября. В этот день назначено строгий пост. История эта описывается в Библии. Церковь чтит Иоанне Предтече выше всех святых, после Богоматери.

Усекновения главы Иоанна Предтечи: церковный праздник

Когда Иоанн Предтеча приготовил людей к пришествию Спасителя, то закончил свою жизнь мученической смертью. Вскоре после крещения Иоанн был заключен галилейским царем Иродом. Он был сыном того самого Ирода Великого, который убил 14 000 Вифлеемских младенцев.

Иоанн обличал царя Ирода в том, что он при жизни своего брата, женился на его женой, Иродиадой. Она разозлилась и озлобилась за это на Иоанна и просила Ирода убить его. И Ирод не соглашался на это, потому что считал Ивана за великого пророка и боялся народа, но в угоду жене, бросил Иоанна в тюрьму. Иродиада НЕ удовлетворилась этим, тем более что сам Ирод прислушивался к наставлениям Иоанна и во многих случаях оказывал согласно его словам.

Прошел почти год. Когда Ирод праздновал день рождения, то устроил пир для своих вельмож. На пир пришла дочь Иродиады (падчерица Ирода) Саломия и стала она танцевать, и угодила Ироду и тем, что были на пиру, и так сильно, что Ирод сказал ей: "Проси у меня чего хочешь", и клялся что отдаст ей даже до половины своего царства.

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Тогда она вышла и спросила у своей матери, чего просить у Ирода. Иродиада ответила: "Голову Иоанна Крестителя@. Саломия быстро вернулась к Ироду и сказала: "Я хочу, чтобы ты мне сейчас подал голову Иоанна Крестителя на блюде".

Ирод опечалился, но не мог при гостях нарушить присягу; и он послал воина в темницу, чтобы отсечь голову Иоанну. Воин, выполнив приказание царя принес на подносе голову Иоанна Крестителя и отдал Саломее, а Саломея отнесла своей матери Иродиады.

Услышав об этом ученики Иоанна Крестителя, пришли, взяли тело его и похоронили.

Усекновения главы Иоанна Предтечи: традиции и обычаи

В этот день, по народным поверьям, нельзя резать ничего, что внешне напоминает голову, даже хлеб нужно ломать руками, а не резать ножом. Также в народе считается, что это один-единственный день в течение года, когда варить и есть борщ — большой грех. В народе говорят: "Если срезать головку капусты в этот день, то может потечь кровь". Во время праздника нельзя есть круглые фрукты и овощи: яблоки, капусту, картофель (их форма напоминает отрубленную голову Предтечи), а также красные помидоры, арбузы, потому что они напоминают кровь святого. Поэтому нельзя есть и что-либо на блюде — на нем лежала голова Иоанна Предтечи. Картофель варили в "мундирах", тыквы пекли, а хлеб отламывали руками. Ели только постные блюда или совсем не ели. В этот день запрещалось петь и танцевать. Потому что с помощью песен и танцев Иродиада добилась казни Крестителя. По народному преданию в этот день те, кто мучился головными болями, просили исцеления. Также в этот день собирали корни целебных трав, которыми лечили головные боли, бессонница и психические расстройства у людей.

Православная церковь не поддерживает такие традиции и осуждает такие обычаи и называет их предрассудками и грехом и советует вместо соблюдения этих предрассудков поститься и посетить богослужение в церкви.

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