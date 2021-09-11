Народные приметы, обряды и обычаи 11 сентября

Сентябрьский дождь, начавшийся утром, долго не пойдет.

11 сентября верующие и церковь вспоминают об усекновении главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна.

11 сентября: церковный праздник

Усекновения главы Иоанна Предтечи — это день памяти смертной казни Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В этот день назначено строгий пост. История эта описывается в Библии. Церковь чтит Иоанне Предтече выше всех святых, после Богоматери.

11 сентября: народные традиции

В некоторых регионах Украины этот праздник называли Иван Постный. Но наиболее распространенным названием была Головосек. В этот день не работали, особо не секли ножом или топором всякий круглый овощ, который напоминает голову, — капусту, свеклу, картофель. ели только постные блюда, а некоторые и вообще говел. Картофель варили только в мундирах, пекли тыквы, а хлеб только отламывали. Это период последних гроз. Как слышен гром, то предстоит долгая и теплая осень. Полищуки с этого дня собирались на охоту волков.

11 сентября: что не стоит делать

В этот день, по народным поверьям, нельзя резать ничего, что внешне напоминает голову, даже хлеб нужно ломать руками, а не резать ножом. Также в народе считается, что это один-единственный день в течение года, когда варить и есть борщ — большой грех. В народе говорят: «Если срезать головку капусты в этот день, то может потечь кровь». Во время праздника нельзя есть круглые фрукты и овощи: яблоки, капусту, картофель (их форма напоминает отрубленную голову Предтечи), а также красные помидоры, арбузы, потому что они напоминают кровь святого. Поэтому нельзя есть и что-либо на блюде — на нем лежала голова Иоанна Предтечи. В этот день запрещалось петь и танцевать. Потому что с помощью песен и танцев Иродиада добилась казни Крестителя.

11 сентября: что можно делать

Ранее в этот день картошку варили в «мундирах», тыквы пекли хлеб отламывали руками. Ели только постные блюда или совсем не ели. По народному преданию в этот день те, кто мучился головными болями, просили исцеления. Также в этот день собирали корни целебных трав, которыми лечили головные боли, бессонница и психические расстройства у людей. Православная Церковь не поддерживает такие традиции и осуждает такие обычаи и называет их предрассудками и грехом и советует вместо соблюдения этих предрассудков поститься и посетить богослужение в церкви.

11 сентября: украинские народные приметы

Сентябрьский дождь, начавшийся утром, долго не пойдет.

Если в дождливую ночь сова часто кричит — быть завтра хорошей погоде.

Осенью долго не исчезают мухи — осень затянется, снег ляжет поздно.

На поверхность водоема следуют белые караси — к дождю.

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