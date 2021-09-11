Народні прикмети, обряди і звичаї 11 вересня

Вересневий дощ, що почався вранці, довго не йтиме.

11 вересня віряни та церква згадують про усікновення глави пророка, предтечі і хрестителя Господнього Івана.

11 вересня: церковне свято

Усікновення глави Івана Предтечі — це день пам'яті страти Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. У цей день призначено суворий піст. Історія ця описується у Біблії. Церква шанує Івана Предтечу вище за всіх святих, після Богоматері.

11 вересня: народні традиції

У деяких регіонах України це свято називали: Іван Пісний. Але найбільш поширеною назвою була Головосіка. У цей день не працювали, особливо не сікли ножем чи сокирою всякий круглий овоч, котрий нагадує голову,— капусту, буряк, картоплю. їли лише пісні страви, а дехто й взагалі говів. Картоплю варили лише в мундирах, пекли гарбузи, а хліб лише відламували. Це період останніх гроз. Як чути грім, то має бути довга і тепла осінь. Поліщуки з цього дня збиралися на полювання вовків.

11 вересня: що не варто робити

У цей день, за народними повір'ями, не можна різати нічого, що зовні нагадує голову, навіть хліб треба ламати руками, а не різати ножем. Також в народі вважається, що це один-єдиний день протягом року, коли варити та їсти борщ — великий гріх. У народі кажуть: «Якщо зрізати головку капусти в цей день, то може потекти кров». Під час свята не можна їсти круглі фрукти та овочі: яблука, капусту, картоплю (їхня форма нагадує відрубану голову Предтечі), а також червоні помідори, кавуни, бо вони нагадують кров святого. Відтак не можна їсти й будь-що на блюді — на ньому лежала голова Івана Предтечі. Цього дня заборонялося співати й танцювати. Тому що за допомогою пісень і танців Іродіада домоглася страти Хрестителя.

11 вересня: що можна робити

Раніше цього дня картоплю варили в «мундирах», гарбузи пекли, хліб відламували руками. Їли тільки пісні страви або й зовсім не їли. За народним переданням в цей день ті, хто мучився головними болями, просили зцілення. Також цього дня збирали коріння цілющих трав, якими лікували головні болі, безсоння та психічні розлади у людей. Православна Церква не підтримує такі традиції та засуджує такі звичаї і називає їх забобонами і гріхом і радить замість дотримання цих забобонів постити та відвідати богослужіння у церкві.

11 вересня: українські народні прикмети

Вересневий дощ, що почався вранці, довго не йтиме.

Якщо в дощову ніч сова часто пугикає — бути завтра добрій погоді.

Восени довго не зникають мухи — осінь затягнеться, сніг ляже пізно.

На поверхню водойми випливають білі карасі — на дощ.

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