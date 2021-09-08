Усікновення глави Іоанна Предтечі: що можна і можна робити цього дня

Усікновення глави Іоанна Предтечі: що можна і можна робити цього дня

Церква шанує Іоанна Хрестителя вище за всіх святих після Богородиці.

11 вересня православний світ вшановує жалобний день - страту святого пророка Іоанна Хрестителя (Предтечі). За наказом жінки царя Ірода Іродіади великому пророку відсікли голову через те, що він викривав гріховне життя влади.

Хто такий Іоанн Предтеча (Іоанн Хреститель)

Церква шанує Іоанна Хрестителя вище за всіх святих після Богородиці.

Святого Іоанна назвали Предтечею через його пророцтво явлення Ісуса Христа людям. Святого Іоанна назвали Хрестителем через те, що він перший хрестив людей у водах річки Йордан, але попереджав: “Я хрещу вас водою, але прийде Той, Хто більший за мене, Він буде хрестити вас Духом Святим”. Саме він хрестив Ісуса Христа у річці Йордан.

Іоанн Хреститель мав дар проповіді, пророцтва, зціляв людей, жив у пустелі та вживав лише дикий мед та комах. Це був останній пророк Старого Заповіту.

Сам Господь Ісус Христос називав Іоанна “найкращим із людей”.

За походженням Іоанн Хреститель був двоюрідним братом Ісуса Христа, і старшим за нього на пів року.

За переказом, після страти Іоанна Предтечі, Ісус видалився у пустелю і довго молився, вимолюючи Бога простити людей за їхню нелюдську жорстокість.

Усікновення глави Іоанна Предтечі

Після хрещення Христа галілейський цар Ірод Антипа посадив пророка Іоанна за грати через те, що пророк наважився говорити про його гріхи.

Ірод Антипа був розпусником, одружився на дружині Іродіаді рідного брата, коли той ще був живим. Крім того, Ірод Антипа був не менш жорстоким, ніж його батько Ірод Великий, який велів вбити 14 тисяч немовлят у Вифлеємі. Ніхто не наважувався зупинити Ірода Антипу, крім пророка Іоанна. Саме тому святого засадили за ґрати, але не мали наміру вбивати. Ірод поважав святого і навіть іноді слухав його проповіді.

Але Іродіада ненавиділа пророка і вирішила оманою отримати дозвіл на страту святого Іоанна.

На день народження Ірода донька Іродіади Соломія танцювала перед царем так гарно, що цар хотів віддячити їй та спитав: “Що хочеш за свій чудовий танок? Дам хоч півцарства!” Але донька Соломія попросила: “Голову Іоанна Хрестителя”. Цар зажурився, але не міг скасувати свого слова і велів стратити пророка.

Після страти голову пророка Іоанна Хрестителя принесли на таці до покоїв Іродіади.

Пізніше учні Іоанна забрали тіло пророка та поховали.

Символічний зміст страти Іоанна Предтечі

Пророк Іоанн попереджав царя, що не можна очільнику великого царства впадати в гріх, бо це призведе до гріхопадіння всієї держави, адже він є прикладом для всіх.

Найстрашніша помста - від жінки, яка впала у гріх. За біблійними текстами, зазвичай через красу грішної жінки, через її вчинки приходить смерть.

Люди, які забули Бога та власне сумління, втрачають людяність, стають гірше звірів і не можуть жити поруч з людьми-праведниками.

Але є і добрий знак. Після страти Іоанна Предтечі його учні стали учнями Ісуса Христа, несли у світ Євангеліє. Саме учні Іоанна Предтечі поклали фундамент церкви Христової.

Що можна і не можна робити у день Усікновення голови Іоанна Предтечі

11 вересня - день жалоби, тому у церкві цього дня віряни дотримуються суворого посту: не можна вживати м’ясних, рибних та молочних продуктів, яєць.

Бажано почати 11 вересня з відвідування храму.

Провести цей день потрібно у тиші, спокої та молитві.

Пращури на день Усікновення голови Іоанна Предтечі не брали до рук ножа. Навіть хліба не різали, щоб не порушити пам’ять святого і не піти шляхом Іродіади.

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