Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 вересня

Найбільша кількість інфікованих - у Львівській області.
В Україні станом на ранок 11 вересня зафіксовано 3 869 нових випадків коронавірусу. Впродовж доби від COVID-19 померло 69 людей, 1 738 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 102 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 33 162 осіб;
- методом ІФА – 7 879 осіб;
- експрестестами – 24 364 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 314 423 особи;
- одужало – 2 220 611 осіб;
- летальних випадків – 54 320;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 250 193.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області (379), у м. Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.
Нагадаємо, ізраїльський лікар назвав симптоми коронавірусу "Дельта" і розповів, як проявляється хвороба за днями.