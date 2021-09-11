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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 вересня

УНІАН

Найбільша кількість інфікованих - у Львівській області.

В Україні станом на ранок 11 вересня зафіксовано 3 869 нових випадків коронавірусу. Впродовж доби від COVID-19 померло 69 людей, 1 738 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 102 особи.

За добу протестовано: 

  • методом ПЛР –  33 162 осіб;
  • методом ІФА –  7 879 осіб;
  • експрестестами –  24 364 особи.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 2 314 423 особи;
  • одужало –  2 220 611 осіб;
  • летальних випадків – 54 320;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 250 193.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області (379), у м. Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.

Нагадаємо, ізраїльський лікар назвав симптоми коронавірусу "Дельта" і розповів, як проявляється хвороба за днями.

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