Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 сентября

Наибольшее количество инфицированных — во Львовской области.
В Украине по состоянию на утро 11 сентября зафиксировано 3869 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 69 человек 1738 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 1102 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 33162 человек;
- методом ИФА — 7879 человек;
- експрестестамы — 24364 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2314423 лица;
- выздоровели — 2220611 человек;
- летальных случаев - 54 320;
- проведения ПЦР-тестов — 12 250 193.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (379), в г. Киев (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.
Напомним, израильский врач назвал симптомы коронавируса "Дельта" и рассказал, как проявляется болезнь по дням.