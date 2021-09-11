Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 сентября

Наибольшее количество инфицированных — во Львовской области.

В Украине по состоянию на утро 11 сентября зафиксировано 3869 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 69 человек 1738 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 1102 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 33162 человек;

методом ИФА — 7879 человек;

експрестестамы — 24364 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2314423 лица;

выздоровели — 2220611 человек;

летальных случаев - 54 320;

проведения ПЦР-тестов — 12 250 193.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (379), в г. Киев (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

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