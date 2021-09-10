Українська армія готова звільнити Донецьк та Луганськ, якщо буде наказ — Данілов

Українська армія готова звільнити Донецьк та Луганськ, якщо буде наказ — Данілов

Проте секретар РНБО наголосив, що ціна такого рішення — життя десятків тисяч людей.

Українська армія готова визволити окуповані Донецьк та Луганськ, якщо буде наказ. Проте ціна такого рішення надзвичайно висока — десятки тисяч загиблих.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.

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Він переконаний, що наша армія може виконати будь-яке завдання. Як приклад, секретар РНБО навів нещодавню операцію наших спецпризначенців у Кабулі, коли українські бійці вийшли з аеропорту у захоплене талібами місто і супроводили людей, які мали евакуюватися, до літаків. Таке завдання відмовилися виконувати військові з інших країн.

"Те, що наші хлопці виконували в Афганістані, — жодна країна світу не могла виконати! Наші армійці, наші хлопці, наші офіцери виконують такі завдання. Якщо сьогодні верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, — вони можуть це зробити. Але що робити з тими десятками, сотнями тисяч людей, які при цьому можуть загинути? Хто за це буде нести відповідальність?", — зазначив Данілов.

Секретар РНБО вважає, що наші військові сьогодні мають всі можливості воювати.

"Ми сьогодні ухвалили ракетну програму на засіданні РНБО, програму розвитку наших Збройних сил — і одразу починається навала, починається паплюження наших Збройних сил. Друзі, ми впораємося. Ми розуміємо, що ми маємо робити. І ми зробимо так, що нас будуть поважати в усьому світі", — підсумував він.

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