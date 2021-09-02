Як українські спецпризначенці рятували людей у захопленому талібами Кабулі: ГУР показало унікальні кадри

Щоб забрати людей, спецпризначенці ГУР пішки виходили у захоплене терористами місто, ризикуючи власним життям. Військові з інших країн відмовлялися це зробити.

Головне управління розвідки України оприлюднило унікальні кадри, як наші спецпризначенці проводили евакуаційну місію в Кабулі

Про це інформує пресслужба ГУР.

Також читайте Український борт із цивільними останнім залишив Кабул – ексклюзивні подробиці порятунку людей дізналась ТСН

Зазначається, що серед евакуйованих були громадяни України, громадяни інших держав, в тому числі представники ООН, члени правозахисних організацій, співробітники іноземних ЗМІ, а також люди, що співпрацювали із коаліційним контингентом.

Так, наша країна посіла 8 місце за кількістю евакуйованих осіб серед Європейських країн. Україні вдалося евакуювати понад 700 осіб — незважаючи на те, що ми не мали свого миротворчого контингенту в Афганістані.

Щоб забрати людей, спецпризначенці ГУР пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту. На таке ризиковане рішення не наважився ніхто, бо зону за територією аеропорту вже контролювали таліби. Проте саме такий мужній вчинок наших військових дозволив швидко знайти та евакуювати людей, які самостійно не могли дістатися до аеропорту.

Своєю чергою, українські пілоти також ризикували життям, адже працювали в складних умовах та у постійній загрозі обстрілу під час взльоту.

Нагадаємо, що спецпризначенець ексклюзивно для ТСН розповів про унікальну рятувальну операцію в Афганістані.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання