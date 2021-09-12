Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 12 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 12 вересня

За останню добу кількість хворих на коронавірус зросла на понад дві тисячі.

В Україні станом на ранок 12 вересня зафіксовано 2 196 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 22 людей, ще 499 осіб одужали.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у таких регіонах: м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.

Так, серед нових підтверджених випадків коронавірусу захворіли 236 дітей і 35 - медпрацівників. Також за минулу добу до лікарень госпіталізували 1 257 осіб.

За увесь час пандемії в Україні вже захворіла на коронавірус 2 316 619 особа; одужало – 2 221 110; померло – 54 342.

Крім того, за минулу добу в Україні протестовано:

методом ПЛР – 18 887 осіб,

методом ІФА – 3 099 осіб,

експрестестами – 16 716 осіб.

Зауважимо, що в Україні, станом на ранок 11 вересня, було зафіксовано 3 869 нових випадків коронавірусу. Впродовж доби від COVID-19 померло 69 людей, 1 738 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що наразі МОЗ розробляє менш жорсткі норми, які стосуватимуться у разі локдауну вакцинованих громадян.

Як повідомлялося, в Україні працюють над змінами до адаптивного карантину. Щойно їх внесуть до постанови про адаптивний карантин, в Україні введуть "жовтий" рівень епіднебезпеки.

Що буде заборонено в регіонах, у разі введення "жовтої" зони карантину, читайте тут.

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